Yoga-Kurse in Beedenkirchen

Beedenkirchen.Yoga bietet einen ganzheitlichen Ansatz zur Harmonisierung von Körper, Geist und Atem. Vielfältige Atem- und Entspannungsübungen führen zu mehr Körperbewusstsein. Muskeln und Sehnen werden kräftiger, die Wirbelsäule gewinnt an Beweglichkeit und die Funktionen der inneren Organe und des Nervensystems werden gestärkt.

Die Kreisvolkshochschule bietet in Lautertal einen Kurs dazu an. Der Lehrgang läuft dienstags in der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr und beginnt am morgen (10. September).

Übungen für den Rücken

Mit den sogenannten acht Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule lernen Teilnehmer in einem Kurs am Samstag, 19. Oktober, zwischen 10 und 13 Uhr eine Übungsfolge kennen, die den Rücken kräftigt und die man gut in den Alltag integrieren kann. Am Samstag, 26. Oktober, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr gibt es einen Workshop „Yoga für lockere Schultern“. Hier werden Übungen gezeigt, die die Schultern entlasten und den Nacken entspannen.

Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Matte, Decke und warme Socken. Alle Kurse sind im Dorfgemeinschaftshaus in Beedenkirchen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.09.2019