Yoga-Kurse in Beedenkirchen

Beedenkirchen.Im Yoga gibt es viele Übungsformen, die die Wirbelsäule beweglich und gesund erhalten. Mit den sogenannten acht Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule lernen Teilnehmer in einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße (Kvhs) eine Übungsfolge kennen, die den Rücken kräftigt und die man gut in den Alltag integrieren kann.

Der Workshop ist am Samstag, 19. Oktober, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Beedenkirchen.

Am Samstag, 26. Oktober, zwischen 10 und 13 Uhr läuft ein Lehrgang „Yoga für lockere Schultern“. Nach einem langen Arbeitstag sind Schultern und Nacken oft verspannt und schmerzen. Hier hilft vor allem Yoga. In dem Kurs lernt man Übungen kennen, die Schultern entlasten und den Nacken entspannen. red

