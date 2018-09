Zauberfelsen aus Wolle filzen

Reichenbach.Eine Neuauflage im Rahmen der naturpädagogischen Programme erfährt das Felsen-Filzen am Sonntag, 9. September, am Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) in Reichenbach. Unter der Anleitung der Naturlehrerin Stefanie Richter werden aus Schafswolle zauberhafte Felsen mit einer Überraschung im Inneren gefilzt. Der einstündige Kurs eignet sich für Teilnehmer ab sechs Jahren und beginnt um 14 Uhr. Material kann im FIZ gekauft werden. koe/Bild: Richter

