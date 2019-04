Zeit für Tränen und gute Gespräche

Gadernheim.Ein Familienabend der ganz besonderen Art fand jüngst im Restaurant „Zur Linde“ im Lautertaler Ortsteil Gadernheim statt. Zum dritten Mal hatte das Sternenkinderzentrum Odenwald auch in diesem Jahr wieder alle Familien eingeladen, die das Team im vergangenen Jahr durch die schwersten Stunden ihres Lebens begleitet hat – dem Verlust ihres Kindes oder auch der Eltern. Rund 70 Mütter, Väter, Großeltern, Tanten, Onkel und Kinder waren gekommen, um an diesem gemütlichen Abend zusammen mit Team und Vorstand des Vereins teilzunehmen.

Wichtige Vernetzung

Speisen vom Buffet hatte das Team des Gasthauses dafür zubereitet. Ein sehr überwältigender Gänsehautmoment war es, als alle da waren, Platz genommen hatten und sogar die Stühle knapp wurden und eine bedächtige Ruhe eintrat. „Besonders gefreut haben wir uns über den Besuch von unserer Pfarrerin Marion Mühlmeier und unserem Bürgermeister Andreas Heun mit seiner Gattin, die in den vergangenen Monaten mit unserem ortsansässigen Verein bereits in engem Kontakt und guter und wertvoller Zusammenarbeit standen“, hieß es im Nachgang in einer Pressemitteilung des Vereins. Sehr viel Wert lege er auf die Vernetzung trauernder Menschen, die ein ähnliches Schicksal erfahren. Sie verstünden einander eben ganz besonders gut und fühlten sich untereinander verstanden.

Dass trauernde Menschen auch wieder zurück ins Leben kommen und Freude daran finden, hat dieser Abend sehr eindrucksvoll gezeigt. Neben einigen Tränen gab es viele tolle Gespräche, viel Lachen und ein familiäres Beisammensein, das allen sichtbar Spaß gemacht hat. Vor allem auch den kleinen Gästen, die mit einer kleinen Bescherung überrascht worden sind, hat der Abend viel Freude gemacht.

Wanderungen für Männer

Für die Männer gab es ebenfalls einen kleinen Glanzpunkt, den der Vorsitzende des Vereins, Michael Schmidtke, stolz verkündete. Für sie biete der Verein in Zukunft exklusive „Trauerzeit“ unter Männern an. Zunächst steht dabei eine Wanderung auf dem Programm, bei der sich trauernde Väter und Ehemänner austauschen, zuhören, erzählen oder einfach auch schweigen können.

Möglich machten die Aktion der Bundesverband für Kinderhospiz und die Aktion Kindertraum, die dem Verein die finanziellen Mittel für diesen gemeinsamen Abend zur Verfügung stellten. red

