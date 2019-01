Zeller Züchter wurden Kreismeister

Lautern.13 Rassegeflügelzuchtvereine aus dem Kreis Bergstraße legten gemeinsam Hand an, um die Kreisgeflügelschau zu gestalten. Angeschlossen war die Kreisjugendschau. Erstmals wurde die Ausstellung mit ihren insgesamt 489 Tieren in der Festhalle in Lautern ausgerichtet. „Das ist eine ideale Halle“, berichtete Ausstellungsleiter Heinz-Hermann Hoffmann aus Fürth.

Die Festhalle wird in Eigenregie

