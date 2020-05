Zeltlager „unter dem Meer“ findet erst 2021 statt

Lautertal.Der Vorstand des Odenwälder Kleinkunstvereins Doguggschde hat das Zeltlager im Rahmen der Ferienspiele der Gemeinde Lautertal für dieses Jahr abgesagt. „Leider ist es in der aktuellen Situation nicht möglich und auch nicht sinnvoll, ein Zeltlager mit vielen Kindern durchzuführen“, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Die Gründe seien zahlreich. Die Unabsehbarkeit weiterer offizieller Einschränkungen beziehungsweise Lockerungen in der Corona-Epidemie erlaubten keine zuverlässige Planung. „Fünf Tage Spaß Spiel und Sport mit Mundschutz und Abstandsregeln wäre für die Kinder ebenso wenig spaßig wie für die Helfer und Betreuer. Es wäre unmöglich, die Kinder bei Heimweh oder kleinen Verletzungen zu trösten.“

Das geplante Motto des Zeltlagers „Unter dem Meer“ werde für nächstes Jahr übernommen. „Es ist also alles nur aufgeschoben, nicht aufgehoben“, so der Verein.

Doguggschde werde die Zeltlager-Woche im Juli jedoch dazu nutzen, einen internen Workshop für Helfer und Betreuer durchzuführen. „Dies wurde bereits mehrfach in der Vergangenheit in Wochenend-Seminaren gemacht. Nun stehen dafür fünf Tage zur Verfügung. Die Gestaltung von kindgerechten Angeboten, die Behandlung von Problemsituationen, Sicherheit und Jugendschutz und viele weitere Themen können so dieses Jahr in einem einzigen Workshop untergebracht werden, ebenso voraussichtlich die Erlangung der Jugendleitercard (JuLeiCa).“

Die schon abgeschlossenen Teile der Planung würden in einem Handbuch festgehaltene und um neue an die Corona-Epidemie angepasste Hygienemaßnahmen erweitert. „Es wird sich zeigen, inwieweit mit den in Schannenbach gegebenen Bedingungen – und vorausgesetzt, dass es einen Impfstoff gibt – im kommenden Jahr das Ferienspiele-Zeltlager mit Kindern problemlos durchführbar ist“, schreibt Doguggschde.

Der Vorstand sei aber überzeugt, dass alle für die Entscheidung Verständnis hätten, zumal tatsächlich ein Mehrwert für die Zukunft geschaffen werde. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.05.2020