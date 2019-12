Zeugen wegen Pkw-Brand gesucht

Schmal-Beerbach.Im Zusammenhang mit einem Pkw-Brand in Schmal-Beerbach am Dienstagmorgen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Verkehrsteilnehmer hatten gemeldet, dass das Fahrzeug auf einem Feldweg in Richtung Hutzelstraße in Flammen steht. Die Feuerwehren aus Beedenkirchen und Reichenbach löschten den Brand.

Der grüne Kombi des Typs VW Passat gehörte einem Landwirt aus Wald-Michelbach. Der über 20 Jahre alte Wagen, der nicht mehr betriebsfähig war, stand auf einem frei zugänglichen Abstellplatz in Hartenrod in der Ortsstraße. Dort wurde der Passat zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 13 Uhr, gestohlen, wie die Polizei berichtete.

Es werden Zeugen gesucht, die das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen HP-R 766 in der Zeit zwischen dem Diebstahl und dem Brand gesehen haben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.12.2019