Zu Gast bei den Namensvetterinnen

Reichenbach.Das Vogtland in Sachsen war das Ziel für den diesjährigen Dreitages-Ausflug des Frauenchors Reichenbach. Gut gelaunt fuhr die 40-köpfige Gruppe, die sich aus Sängerinnen und Freundinnen des Chors zusammensetzte, mit dem Bus zunächst bis nach Coburg. Hier hatten die Damen die Möglichkeit, an einer Altstadtführung teilzunehmen.

Sehenswert war der Coburger Marktplatz mit dem Rathaus, der Hofapotheke und dem Denkmal Prinz Alberts von Sachsen-Coburg und Gotha, sowie Schloss Ehrenburg inmitten der Stadt.

Zufälliger Kontakt im Internet

Anschließend fuhr man weiter zum Zielort Reichenbach im sächsischen Vogtland. Nach dem Zimmerbezug im Hotel und einem reichhaltigen Abendbüffet wurden die Frauen von einer Abordnung des ortsansässigen Frauenchors begrüßt und man saß in lockerer Runde beisammen.

Der Kontakt der beiden Chöre mit gleichem Namen ist vor zwei Jahren im Internet zufällig entstanden. Am späteren Abend waren die Frauen zu einer kleinen Führung durch Reichenbach eingeladen. Die Große Kreisstadt im sächsischen Vogtlandkreis zählt heute etwa 22 000 Einwohner. Viele alte Gebäude wurden nach der Wende restauriert. Ungenutzte Industriebrachen wurden abgerissen und Parks für die Bevölkerung angelegt. Der Rundgang endete bei einem kleinen Straßenfest, das mit geöffneten Geschäften zum Verweilen einlud.

Am Samstagmorgen hatten sich beide Chöre zum Singen auf dem Marktplatz vor dem Reichenbacher Rathaus verabredet. Unter der Leitung vom dortigen Chorleiter Wolfgang Horlbeck wurden das alte Volkslied „Kommt, Ihr Gspielen“ und der Kanon „Singen bringt Freude ins Herz“ gemeinsam vorgetragen. Danach überbrachten die Sängerinnen aus dem Odenwald mit den Mundartliedern „Moi Elternhaus“ und „Un alleweil rappelts am Scheierdoor“, einen musikalischen Gruß aus der Heimat.

Es folgte die Begrüßung durch Oberbürgermeister Raphael Kürzinger. Er überreichte den Reiseteilnehmerinnen Tourismusbroschüren und Bildbände und machte Appetit auf weitere Reisen ins Vogtland. Edith Bickelhaupt vom Vereinsvorstand stellte in einer kurzen Ansprache den Heimatort Reichenbach im Odenwald und den seit 1975 bestehenden Frauenchor vor. Die Chöre tauschten Ebbelwoi und Vugelbeerschnaps als regionaltypische Produkte aus. Die Vogtländerinnen sangen das Lied vom Vugelbeerbaam und alle Sängerinnen stimmten den Refrain mit ein. Ein Sektempfang bildete den Abschluss des Treffens.

Nachmittags stand der Besuch der Kreisstadt Plauen auf dem Programm. Auf dem Weg dahin machte die Gruppe einen Abstecher zur Göltzschtalbrücke, der größten Ziegelsteinbrücke der Welt. Der Viadukt mit insgesamt 98 Bögen gilt als Wahrzeichen des Vogtlands.

In Plauen angekommen, wurde die Reisegruppe von zwei Stadtführerinnen erwartet. Das erste Ziel des Rundgangs war die Johanniskirche, die evangelische Hauptkirche der Stadt. Weiter ging es dann unter anderem zum alten Malzhaus, das heute zu den Kulturzentren Plauens gehört und dem ältesten Gasthaus, der Matsch, das 1503 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird.

Brillante Akustik in der Grotte

Anschließend wurde das Plauener Spitzenmuseum besichtigt, das sich im alten Rathaus befindet. Die Spitzen- und Stickerei-Herstellung in Vergangenheit und Gegenwart wurde den Damen anschaulich erklärt. Beeindruckt kehrten die Damen danach zurück zur Unterkunft. Ein Alleinunterhalter übernahm die Gestaltung des Abends im Hotel.

Am letzten Ausflugstag ging die Fahrt nach Pommersfelden in der Nähe von Bamberg. Dort stand die Besichtigung von Schloss Weißenstein auf dem Programm. Es wurde zwischen 1711 und 1718 unter dem Bamberger Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn als Sommerresidenz erbaut und ist im Sommer noch der Hauptwohnsitz der Familie. Die Führung begann im Marmorsaal, in dem Konzerte junger Musiker aus aller Welt stattfinden. Es ging weiter durch die Galerieräume mit einer umfangreichen Gemäldesammlung, hin zum barocken Treppenhaus mit Deckenfresko und zur Muschelgrotte. Zum Abschluss sang der Frauenchor ein Lied in der Grotte mit einer brillanten Akustik.

Nachdem sich alle beim Mittagessen gestärkt hatten, wurde die Heimreise in den Odenwald angetreten. Auf der Rückfahrt bedankte sich Vorsitzende Traudel Meckel bei Reiseleiterin Edith Bickelhaupt, die zum ersten Mal für die Planung und Organisation verantwortlich war, für den erlebnisreichen Ausflug.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.10.2018