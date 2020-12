Zukunftswerkstatt an der MPS eröffnet

Gadernheim.Unter dem Motto „Zukunft braucht Orientierung“ unterstützt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt seit fast zehn Jahren Schulen in der Einrichtung von Berufsorientierungsräumen – auch Zukunftswerkstätten genannt. In diesen werden Jugendliche durch ein strukturiertes und praxisnahe Schulkonzept in ihre berufliche Zukunft begleitet.

Auch die Mittelpunktschule (MPS) Gadernheim besitzt nun eine Zukunftswerkstatt. „Ich weiß nicht, was ich für eine Ausbildung machen möchte.“ Diesen Satz haben bereits viele Lehrer der Mittelpunktschule von ihren Schülern gehört, die vor der Frage stehen, welche berufliche Richtung sie wählen sollen.

Der kommissarische Schulleiter Felix Hartkorn schätzt die Zukunftswerkstatt als Raum der Berufsorientierung sehr und sieht den Auftrag der Schule darin, dass den Jugendlichen nach ihrem Abgang ein optimaler Übergang in eine für sie passende Ausbildung ermöglicht wird.

Erste Einblicke in den Beruf

Durch die Einrichtung können den Schülern bessere Perspektiven eröffnet werden und den Lehrern durch gezielte Hilfe der IHK gezeigt werden, wie sie Angebote zur beruflichen Orientierung in den schulischen Alltag integrieren können. Durch die individuell zugeschnittene Kooperation zwischen Schule und IHK wird der Kontakt der Jugendlichen und Unternehmen aus der Region intensiviert und ermöglicht abwechslungsreiche erste Einblicke in die Berufswelt. Dabei erst wird vielen Schülern bewusst, dass ihre Umgebung vielfältige Ausbildungsberufe bereithält.

Der Raum bietet zukünftig die Möglichkeit, sich mit Multimediatechnik und einer umfangreichen IT-Ausstattung um ihre berufliche Zukunft zu kümmern, sich mit dem Material zur Berufsorientierung auseinanderzusetzen sowie Praktikums- und Ausbildungsstellen zu suchen. Damit ist das Angebot ein Bindeglied zwischen regionalen Unternehmen und Schule und bereichert die MPS um ein Angebot auf dem Weg ins Erwachsenwerden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.12.2020