Zum Auftakt verteilt die Kerwejugend Birken

Auf ein großes Programm können sie die Reichenbacher und ihre Gäste am Wochenende freuen. Im Dorf wird in der Zeit von Freitag, 24. August, bis Montag, 27. August, die Kerb gefeiert.

Seinen Anfang nimmt das Fest mit dem Schlagen der Birken. Dazu treffen sich die Mitglieder der Kerwejugend und alle, die mitmachen wollen, am Freitag, 24. August, um 10 Uhr am Dalles (Marktplatz). Die Äste werden entlang der Umzugsstrecke verteilt werden, damit die Bürger ihre Häuser schmücken können.

Am Freitag ab 19 Uhr wird dann gefeiert. Im Gasthaus Zur Traube spielt die Trachtenkapelle Lindenfels auf. Zwei weitere Musikveranstaltungen gibt es ab 21 Uhr: In der TSV-Turnhalle im Brandauer Klinger sorgt DJ Fürth 42 für Unterhaltung, und im „Brunnenstübchen wird die Gruppe K-Manic erwartet.

Kerb heißt ja Kirchweih und somit gehört ein Gottesdienst zum Programm. Dieser wird am Samstag, 25. August, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche gefeiert. Ab 18 Uhr ist auch die Sektbar des Frauenchors am Marktplatz geöffnet. Im SSV-Vereinsheim wird ab 18.30 Uhr der Räuberbraten serviert. Die Spezialität ist bereits ausverkauft.

Ein wichtiger Termin ist das Aufhängen des Kerwekranzes ab 19 Uhr am Gasthaus Zur Traube. Dazu gibt es einen Fassbieranstich mit Freibier und Musik der Guggefetzeband Roabdigalle aus Bensheim. Um 20 Uhr startet die Kerwe-Rocknacht mit der Band Daily Friday im Innenhof des Gasthauses Zur Traube.

Umzug am Sonntag

Die Vorbereitungen für den Kerwezug am Sonntag, 26. August, laufen bereits auf Hochtouren. Die Wagen können ab 12.45 im Falltorweg aufgestellt werden. Die Fußgruppen werden ab 13.30 Uhr erwartet. Der Zug startet um 14 Uhr und zieht ins Eck und dann weiter ins Oberdorf. Für den Umzug werden die Nibelungenstraße und die Beedenkircher Straße ab 14 Uhr für etwa zwei Stunden gesperrt sein.

Schon ab 13 Uhr wird die Sektbar des Frauenchores am Marktplatz geöffnet. Auch ein Bierausschank wird dort geboten. Der Erlös daraus geht an die Kinderkrebshilfe.

Nach dem Umzug erwarten die Kerweparrer Lukas Külper und Felix Meyer die Reichenbacher und ihre Gäste an der TSV-Turnhalle im Brandauer Klinger. Dort werden sie die Kerweredd mit interessanten Informationen aus dem Dorfleben zum Besten geben.

Ab 19 Uhr gibt es dann wieder Musik mit den DJ Heroes im Brunnenstübchen.

Am Montag, 27. August, ist der letzte Tag der Reichenbacher Kerb. Ab 10 Uhr wird bei der Feuerwehr und in den Gasthäusern ein Frühschoppen angeboten. Im Gasthaus Zum grünen Baum gibt es traditionell Grindköppe. Ab 18 Uhr spielt dann die Gruppe Bonanzaz im Innenhof des Gasthauses Zur Traube zum Kerweausklang. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.08.2018