Zum Schlachtfest muss kein Schaf dran glauben

Knoden.Die Aussage wirkt erst einmal provokant: In gewisser Weise sei Deutschland ein islamischeres Land als Saudi-Arabien, sagt Stefan Härter. „Es gibt eine wissenschaftliche Studie, die unter anderem besagt, dass die Religionsfreiheit, wie sie den Lehren des Islam entspricht, in Deutschland ausgeprägter ist, als in allen mehrheitlich muslimischen Ländern“, führt er aus.

Härter, in Oberbayern

...