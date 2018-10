Zusätzliche Öffnungszeiten

Lindenfels.Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels öffnet seine Türen während der Herbstferien in Baden-Württemberg und Bayern zusätzlich am Dienstag, 30. Oktober und Donnerstag, 1. November (Allerheiligen) jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr.

Die Sonderausstellung „Historische Türme und Bauwerke“ mit handgefertigten Modellen von Peter Elbert aus Gadernheim ist noch bis Ende des Jahres zu besichtigen.

Bürgerturm täglich offen

Das Drachenmuseum ist üblicherweise an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Drachengarten und der Bürgerturm sind täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. red

