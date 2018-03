Anzeige

Die Debatte um den Taubentrupp am Rathaus wurde ebenfalls wieder in den Ortsbeirat hineingetragen. Bürgermeister Heun sprach von einer „unzumutbaren Situation“. Der zuständige Veterinär, der mögliche Maßnahmen zur Regulierung der Population sowie Lösungen in Bezug auf die Zuständigkeitsfrage für die Tauben prüfen soll, sei zur Zeit aber noch in Urlaub, berichtete Heun. Daher müssten die Bürger hier noch ein wenig Geduld haben.

Zum Ende der Sitzung äußerte ein Bürger aber auch ein ausdrückliches Lob: Es ging an die Adresse des Lautertaler Rathauses. Hier habe sich im Empfangsbereich sowohl durch personelle Veränderung als auch durch ein neues Erscheinungsbild und klarere Beschilderungen Vieles zum Positiven verändert, berichtete ein Bürger und erhielt dafür auch Zustimmung aus der versammelten Bürgerschaft. jan

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.03.2018