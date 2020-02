Reichenbach.Im Frauenfrühstück der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach und der Landeskirchlichen Gemeinschaft Lautertal ist morgen (Mittwoch) Marion Mühlmeier im Gemeinschaftshaus in Reichenbach zu Gast. Ihr Thema lautet: „M & M – zwei Schwestern haben Stress“. Beginn ist um 9 Uhr.

Im Alltag schleicht sich immer wieder das Gefühl ein, es wird alles zu viel. Man wird unzufrieden und denkt, die anderen hätten es doch leichter und viel besser. Schnell ist man dann ungerecht und eine klare Sicht der Dinge fehlt. In Marion Mühlmeiers Vortrag geht es um zwei Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber auch darum, wie beide trotz ihrer Unterschiedlichkeit lernen, in Frieden miteinander zu leben.

Marion Mühlmeier ist seit 2015 Pfarrerin in Gadernheim. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Nach dem Abitur wollte sie Gemeindepädagogik studieren, doch nach zwei Praktika in Kirchengemeinden war sie so begeistert, dass sie Pfarrerin wurde. red

