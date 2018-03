Anzeige

Die Erhöhung des Schwimmbadtarifs in Bensheim ist im Oktober 2017 ein halbes Jahr her. Eine Erhöhung von 4,50 auf 5,50 Euro für Erwachsene. Dabei spielt keine Rolle, ob man den gesamten Tag oder nur eine Stunde im Schwimmbad verbringt. Es gibt nur den Tagestarif.

Viele Menschen – darunter auch ich – nutzen das Schwimmbad lediglich stundenweise für den morgendlichen Bewegungssport oder das kurze Schwimmtraining außerhalb des Vereinssports. 5,50 Euro für eine Stunde Schwimmen sind sehr viel Geld und steht in keinem Verhältnis – trotz Sauberkeit und „Wellnessdusche“.

Daher halte ich es für notwendig, bei diesem Preisanstieg einen Stunden- oder Schwimmertarif einzuführen. Natürlich ist es einfach, diese Preise durchzubringen, wenn es an Alternativen in der Umgebung fehlt. Aber steht nicht gerade die GGEW AG für die Förderung und Unterstützung des Sports? Wirbt sie nicht damit und stellt sie sich nicht auch so dar?