95 Prozent der Hunde sind brav angeleint

Hundekot wird immer mehr zum Problem, BA vom 26. April:

Zu Beginn der Brut- und Setzzeit hatte ich als Hundehalterin wie jeden Frühling die Bilder qualvoll verendeter Rehe erwartet, aber dieses Jahr scheint man sich auf ein anderes – ebenso unschönes – Thema zu fokussieren. Das Thema Hundekot.

Dumm ist es, als Hundehalter die Hundesteuer als Argument zu nennen und den Hundehaufen einfach liegenzulassen. Manche Wege sind wirklich zum Gruseln, und man muss den Haufen auch im Wald und Feld nicht mitten auf dem Weg liegenlassen. Wohl könnte man aber verlangen, dass Stadt oder Gemeinde weitere Abfallbehälter aufstellen, die dann eben auch geleert werden müssen. Dies ist vermutlich der größte Kostenfaktor.

Als Steuerzahler weiß man jedoch, dass Steuern nicht zweckgebunden sind und in klammen Gemeinden für andere Zwecke ausgegeben werden (müssen). Der erwähnte Schiffsackerweg zwischen Reichenbach und Elmshausen wird im Übrigen durch manche dort ansässige Firmen, das Baustoff-Depot der Straßenbau-Firma sowie das Baugebiet „Neu-Schilda“ auch nicht wirklich verschönt.

95 Prozent der Hunde, denen ich begegne, sind brav angeleint, und ich gehe dreimal am Tag an unterschiedlichen Orten. Die ums Reichenbacher Schützenhaus stehenden Rehe sind zutraulicher als die dort weidenden Ziegen, äsen meist ruhig weiter – was wohl eher gegen eine regelmäßige Bejagung durch Hunde spricht.

Ein anderes Thema erbost mich jedoch noch mehr: Immer wieder wird behauptet, dass freilaufende Hunde das Ende der Bodenbrüter und anderer selten gewordener Wildvögel seien. Winzige, den Ballungs- und Landwirtschaftsräumen abgerungene Naturschutzflächen sind ein Tropfen auf den heißen Stein und werden die Kiebitz- oder Lerchen-Populationen nicht retten.

Monokulturen, Pestizid-Einsatz, Insektensterben und Lebensraumvernichtung sind doch eher die Ursache für das Verschwinden bestimmter Tierarten. Aber auch hier könnte man vielleicht mit etwas Kreativität um rücksichtsvollen Umgang mit der Umwelt werben. Erfahrungsgemäß wissen etliche Menschen nicht, wie ein Kiebitz oder eine Feldlerche ausschaut, und eine bebilderte Hinweistafel an möglichen Brutgebieten und die Bitte, nicht ausgerechnet dort den Hund in der Wiese toben zu lassen, könnte vielleicht helfen.

Stefanie Melzer

Reichenbach

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019