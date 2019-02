Ärzte rennen gegen politische Mauern

Danke, Bergsträßer Anzeiger, für die Berichterstattung im Gesundheitswesen. Ein besonders großer Dank geht an die Heidelberger Professoren, die in der Krebsforschung wieder einen kleinen, vielleicht auch sehr großen Fortschritt erzielt haben.

2016 starben in Deutschland 154943 Menschen an Krebs, davon alleine 19,8 Prozent an Lungenkrebs. Das heißt, die Atemluft ist dringend an Verkehrsstraße und in Großstädten zu verbessern.

Vermutlich beeinflusst belastete Atemluft auch andere Krebsarten. Generell gilt es, Forschungsergebnisse in die Tat umzusetzen. Leider zieht hier die Politik nicht richtig mit.

Ärztemangel auf dem Land tritt immer schneller in den Vordergrund. Ärzte aus Lorsch rennen gegen politische Mauern, wenn sie einen Ärztemangel beklagen, den es angeblich statistisch nicht gibt.

In Hessen steht im Rang über allen Normen, auch über der Statistik, unser Grundgesetz und die Hessische Verfassung mit unseren Grundrechten, dahinter kann mit größter Vorsicht eine alles beweisende Statistik zum Ärztemangel begutachtet werden.

So gehen Praxen nicht verloren

Ein kreatives Odenwälder Ärzteteam hat gegen den allgemeinen Ärztemangel die Ägivo eG zunächst vorwiegend mit Eigenmitteln gegründet. Diese „ärztliche Genossenschaft im vorderen Odenwald“ kümmert sich im Interesse aller Bürger um eine von der Politik versprochene flächendeckende Gesundheitsversorgung. Freiwerdende Arztpraxen gehen mit Hilfe und Unterstützung der Ägivo nicht verloren.

Die Ägivo eG wird auch von der Schweiz beobachtet, aber vom Kreis Bergstraße und vom Land Hessen noch nicht gefördert. Zwar schreibt die Hessische Verfassung (in Artikel 43/2, dass die genossenschaftliche Selbsthilfe auszubauen ist und in Artikel 44 wird sogar hervorgehoben, dass das Genossenschaftswesen zu fördern ist. Bitte Politiker, das ist euer Auftrag.

Alles wird viel effektiver wenn „Novo“(Netzwerk ortsnahe Versorgung Odenwald) und „PauLa“ (Psychosoziale Fachkraft auf dem Land) der Ägivo eG zugeführt werden. Fördermittel können das Kommunale Investitionsprogramm Kip und der Gesundheitsstrukturfonds bereitstellen.

Es gibt viel zu tun. Packt es gemeinsam und ihr werdet Erfolg haben.

Hermann Erb

Lindenfels

