AfD ist keine bürgerliche Partei

Gleich zu Beginn des Artikels horcht der Leser auf, wenn Rolf Kahnt sich für seine Partei in Opferpose wirft und lamentiert „Bürgerliche Mehrheiten würden nicht toleriert“ und später meint, die AfD sei eine von „drei bürgerlichen Parteien“.

Viele Irrtümer für zwei Halbsätze: Erstens werden ganz offensichtlich bürgerliche Mehrheiten toleriert. Das sieht man ohne große Mühe in vielen Parlamenten. Und nicht nur das: Sie regieren bisweilen in diesem Land und wurden zu diesem Zweck sogar gewählt.

Zweitens kann man in einem modernen Deutschland selbstverständlich darüber diskutieren, wie viele bürgerliche Parteien es gibt, vielleicht sind es zwei, vielleicht drei oder vier. Egal wie man zählt, die AfD gehört sicherlich nicht dazu. Dass Herr Kahnt aber wiederholt probiert, genau das herbeizureden, irritiert nicht nur, sondern es zeigt auch ein hohes Maß an Realitätsverlust. Hat er wirklich nicht begriffen, dass (s)eine Partei, in der ein B. Höcke den Ton angibt, endgültig nicht als bürgerlich bezeichnet werden kann? Und mehr noch: Viele Bürger dürften es schlichtweg als Beleidigung empfinden, wiederholt derart plump vereinnahmt zu werden. Ich würde es als unerhört und übergriffen empfinden, wäre ich Mitglied einer bürgerlichen Partei – als Bürgerbeleidigung empfinde ich es unabhängig von meiner nicht vorhandenen Parteimitgliedschaft.

Nach diesem misslungenen Auftakt erwartet der Leser nun natürlich schlagkräftige Einlassungen des Herrn Kahnt. Leider vergebens. Zunächst teilt er mit, er vermisse die „Glaubwürdigkeit des Rücktritts“ von Kemmerich. Das ist schon von der Logik her einigermaßen skurril. Ein Rücktritt findet statt oder nicht (wie bspw. ein Sturm). Was kann dann daran glaubwürdig sein? Es wäre interessant zu erfahren, wie sich ein glaubwürdiger Rücktritt von einem nicht glaubwürdigen Rücktritt unterscheidet.

Bemerkenswert und skurril

Dann empfiehlt er der FDP-geführten Landesregierung (die es gar nicht gibt und auch nicht gab zum Zeitpunkt des Interviews), sich nicht von „Höckes AfD“ abhängig zu machen, sie „könne sich ihre Mehrheiten auch anderswo besorgen“. Wirklich bemerkenswert und wiederum skurril: In welcher Partei war Kahnt nochmal? Und hat man durch die Wahl nicht gerade bewiesen, wie nahe man sich steht? Empfiehlt der Alterspräsident nun, dass man so treu sich ja nicht sein müsse, nachdem sich die AfD gerade als Steigbügelhalter für den neuen Ministerpräsidenten betätigt hatte? Oder ist das ein Indiz dafür, dass er der eigenen Partei nicht über den Weg traut? Oder aber doch nur ein weiterer Beleg dafür, dass er eben nicht begreift, dass „Kahnts AfD“ dasselbe ist wie „Höckes AfD“?

Spätestens beim Finale bleibt dem Leser dann aber der Mund offenstehen, wenn Kahnt die Ereignisse in Thüringen als Ausdruck einer „pluraleren Gesellschaft“ positiv deutet. Das sind sie nämlich genau nicht.

Dort agiert eine braunblaue Partei, deren Mitglieder nicht nur konservativ sind, sondern weit rechts stehen und die gesellschaftliche Veränderungen, Gleichstellung, neue Familienformen, Zuwanderung und Globalisierung stärker ablehnen als die Mitglieder aller anderer Parteien (das zeigen viele Studien). Sich vor diesem Hintergrund zum Statthalter und Befürworter von Pluralität zu machen ist absurd. Die AfD ist erwiesenermaßen das Gegenteil.

Es ist schon einigermaßen besorgniserregend, wenn der Alterspräsident des hessischen Landtages die Geschehnisse in Thüringen für einen „demokratischen Vorgang“ hält. Dass er die perfiden Winkelzüge seiner ostdeutschen Parteikollegen so bezeichnet scheint mir viel mehr das deutliche Zeichen dafür zu sein, dass auch er den Wert von Demokratie nicht wirklich verstanden hat.

Man hat eher den Eindruck, er kann weder seine Partei und die politischen Geschehnisse noch die gesellschaftlichen Strömungen auch nur ansatzweise richtig einschätzen. Von so jemandem möchte ich lieber weniger als mehr lesen – Alterspräsident hin oder her.

Matthias Goeken

Bensheim

