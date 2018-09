AfD ist legaler Mitbewerber um politische Macht

„Gegen-Demonstration verfehlt ihr Ziel“, BA vom 19. September

Dem Inhalt des genannten Artikels ist in vollem Umfang zuzustimmen. Die AfD ist eine zugelassene Partei und somit ein legaler Mitbewerber um politische Macht, mit dem man sich sinnvollerweise sachlich auseinanderzusetzen hat. Wer den Andersdenkenden zum Menschenfeind und Kritik zu Hass erklärt, zeigt damit, dass er selbst ein Problem mit Demokratie hat. Man sollte sich im politischen Alltag vielmehr an Voltaire orientieren, der sinngemäß sagt:,, Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst.“

Man darf dem mündigen Bürger durchaus zutrauen, dass er sich nach Abwägung von Argumenten eine eigene Meinung bilden und eine entsprechende Wahlentscheidung treffen kann.

Und schließlich ist noch anzumerken, dass die Unantastbarkeit der Menschenwürde (Grundgesetz Artikel 1) für alle Menschen gilt, auch für Mitglieder und Anhänger aller Parteien.

Peter Zehfuß

Einhausen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.09.2018