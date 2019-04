Affront gegenüber den Eltern

Schulbusse: Probleme melden (BA vom 28.3.2019)

Als „absolute Ausnahmefälle“ werden vom Kreisbeigeordneten Karsten Krug Probleme bei der Schülerbeförderung bezeichnet. Das ist infam und zugleich ein Affront gegenüber den mit dieser Misere befassten Eltern von Schülern der westlichen Bensheimer Ortsteile. Neben anderen Müttern habe ich selbst bereits mehrfach das bestehende Problem an VRN/Busunternehmen gemeldet. Bekam ich anfangs noch meine Anliegen wohlwollend beantwortet, herrscht mittlerweile Schweigen.

Meine Korrespondenz habe ich den Verkehrsdezernenten Bensheim und Bergstraße, der Schule sowie Herrn Richter zur Kenntnisnahme weitergeleitet, zuletzt auch an den Ortsvorsteher der westlichen Stadtteile und von Rodau. Das Problem ist demnach bekannt.

Wie im Viehtransport

In den westlichen Bensheimer Ortsteilen (Langwaden/Fehlheim/Schwanheim) über Rodau verkehrt die Linie 676. Laut Plan erfolgen morgens zur „Stoßzeit“ im Zeitfenster 7 bis 7.10 Uhr zwei Fahrten mit zwei Bussen: ein einfacher Bus, ein Doppelbus. Vor dem Fahrplanwechsel waren es immerhin zwei Doppelbusse. Nur mit diesen beiden Fahrten erreichen alle Kinder pünktlich die Schule.

Tatsächlich fahren nicht immer zwei Busse, und das seit Monaten. Alle Kinder versuchen daher, in den ersten ankommenden Bus zu gelangen, sodass dieser einem Viehtransport gleicht. Bremst der Bus, spielen gerade die Kleinen mit den schweren Ranzen auf dem Rücken „Domino“ im Gang.

Diese und ähnliche Szenarien hörte und las man in Vergangenheit auch schon aus den anderen Ortsteilen – in Summe betrifft dies also eine beachtliche Personenzahl und ist kein Einzelfall.

Bis heute wurde mir auf meine Frage, wer dafür die Verantwortung übernimmt, keine Antwort geliefert. Laut oben genanntem Artikel soll nun in einer Busschule erklärt werden, sich im Bus richtig zu verhalten. Der Sinn dieser Maßnahme erschließt sich mir derzeit leider nicht.

Fortlaufend entstehen mir und anderen Müttern mindestens zweimal pro Woche zusätzliche Kosten für Privattransporte, auch bei älteren Schülern, die im Besitz eines privat im Voraus voll finanzierten Hessen-/Maxtickets sind, für die die vertraglich geschuldete Leistung nicht erbracht wird. Entsprechend ergeben sich Ausfallzeiten beim Arbeitgeber. Auch hier erfolgte keine Antwort auf die Frage, wer die Kosten übernimmt.

Laut Artikel sollen Bringzonen an/vor den Schulen entstehen, um die unübersichtliche Verkehrssituation zu den Stoßzeiten zu vermeiden. Bedeutet dies, dass nun dauerhaft mit Elterntaxis geplant wird und der Einsatz der Busse entsprechend auf unsere Kosten und die Sicherheit der Schüler reduziert wird?

Alexandra Michalka

Bensheim-Schwanheim

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.04.2019