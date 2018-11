Alle Bürger sollten das Beste für Bensheim wollen

Aus der erdachten Zielsetzung, „Bürger für Bensheim“ (BfB) zu sein, kann unter den derzeitigen Umständen daraus schnell ein „Bad-for-Bensheim“ (BfB) werden. Besonders dann, wenn sich die Zielsetzungen dieser Wählergemeinschaft am „Bensheimer Mainstream der Politik“ orientieren und sich diesem am Ende gar anpassen, gerät das Sinnen für das Gemeinwohl der Bürger schnell ins Straucheln. Denn, was einmal als „Best for Bensheim“ (BfB) mit dem Ziel begann, den berechtigten Bürgerwillen im Sinne der Vorteile und der Verbesserung des Gemeinwohls in dieser Stadt zu dienen, endet in der Demokratie des Systems sehr schnell durch Verwässerung und durch Anpassung an andere Gruppeninteressen.

Und so wird es immer schwerer, das Ziel „ Best for Bensheim“ zu verwirklichen. Wie wir Bürger gerade bei der Entstehung des zu sanierenden Bensheimer Bürgerhauses und der „Fehlgeburt“ eines neuen Hauses am Markt miterleben. Daher ist es nicht ganz fair, wenn nicht alle Bürger gemeinsam dem Ziel „ Best for Bensheim“ Folge leisten, um es nicht im „Klein-Klein Schildascher Politik“ untergehen zu lassen.

Dieter H. Sommer

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.11.2018