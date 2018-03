Anzeige

Nach dem Nein aus Rimbach herrscht Ratlosigkeit, BA vom 7. März

Ende der 1980er Jahre beklagte der Geschäftsführer der Ciba-Geigy Marienberg GmbH den Rückbau der Bundesstraße 47. Alle Rohstoffe für die Firma wurden über die B 47 angeliefert. Alle Veredlungsprodukte aus Marienberg verließen den Odenwald über die B 47. Dieses höchst wertschöpfende Unternehmen ging dem vorderen Odenwald verloren.

Vor dem geplanten Zotzenbacher Gewerbegebiet liegt die vom Verkehr äußerst stark frequentierte B 38, die seit Jahren auf ihre Ortsumgehungen wartet. Welcher Gewerbetreibende will sich an dieser Stelle ansiedeln, wenn es an der Bergstraße und im Ried mehrere Autobahnen, breite Bundesstraßen und mehrere Bahnstrecken gibt?