Als Bensheimer ein „Seniorenticket Hessen“ kaufen?

Ich bin 71 Jahre, Rentner und wohne in Bensheim. Häufige Bahnfahrten nach Frankfurt (mindestens zweimal im Monat) veranlassten mich, über den Kauf eines „Seniorentickets Hessen“ nachzudenken. Trotz Nutzung meiner Bahncard 25 Prozent 2. Klasse rechnet sich das Ticket für mich, zumal es hessenweit zu nutzen ist und sogar das nahe, aber zu Baden-Württemberg gehörige Weinheim ebenfalls im Rahmen des Seniorentickets angefahren werden kann.

Laut Website zum „Seniorenticket Hessen“ ist das Tickt in allen Verkaufsstellen des RMV erwerbbar. Leider gibt es in Bensheim keine RMV-Verkaufsstelle, da Bensheim zum Tarifgebiet Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) gehört. Eine VRN-Verkaufsstelle gibt es auch nicht.

Also habe ich versucht, das Ticket über die Online-Anwendung des RMV zu bestellen. Das Vorhaben scheiterte in wiederholten Versuchen, da die Eingabe notwendiger persönlicher Daten wegen Fehlermeldungen nicht möglich war. Auch ein Wechsel des Web-Browsers half nicht weiter. Das Service-Team des RMV empfahl mir telefonisch, den Service des VRN anzurufen, der sowieso zuständig sei. Das Telefonat dort ergab, dass der VRN grundsätzlich zuständig, auch ein Bestellschein per Internet abrufbar sei. Leider ist dieser so klein, dass er nicht leserlich zu beschreiben ist. Außerdem hätte bis zum 10. März der Bestellschein vorliegen müssen, um ab 1. April gültig zu sein. Andernfalls sei bis Mai zu warten.

Mir wurde weiterhin gesagt, dass die Verkaufsstelle der Verkehrsgesellschaft Gersprenztal in Reichelsheim im Odenwald das Seniorenticket ausstellen würde. Ich bin daraufhin 30 Kilometer nach Reichelsheim gefahren. Die freundlichen Angestellten dort haben mir die Karte – gültig ab 1. April 2020 – innerhalb von zehn Minuten einschließlich Lastschrift ausgestellt.

Michael Gerhards

Bensheim

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.03.2020