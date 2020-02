Als Zeitzeuge habe ich kein Verständnis für die Zweifel

„Es sind doch Nazizahlen“ und „Welch eine Gängelung der Geschichtsforschung“, BA-Leserforum vom Dienstag, 25. Februar

Wer sich auf die wissenschaftliche Untersuchung der Historiker-Kommission vom März 2010, oder die im Leserbrief angesprochenen Literatur von 2008 beruft, muss sich die Frage gefallen lassen, mit welcher Zielsetzung wohl diese Untersuchungen erfolgt sind.

Die Kommission hat von 2004 bis 2010 untersucht, also – schon – nach 60 bis 70 Jahren die Zahl von 25 000 Toten ermittelt. Eine Zahl, die politisch gewollt und damit sogar wissenschaftlich untermauert wurde. Den Hintergrund zeigt der Leserbrief über die Gängelung der Geschichtsforschung durch die Sieger.

Nicht anders ist es im Fall der Zerstörung Dresdens. Die Siegermächte wollen verschweigen was mit der Stadt und den Menschen geschehen ist. Zwölf bis fünfzehn Quadratkilometer mit über 600 000 Bewohnern wurde in der eng besiedelten Stadt zerstört. Zudem sind tausende Flüchtlinge aus dem Osten in die Stadt geflüchtet.

Als Zeitzeuge, der als Sechsjähriger in einem metallenen Unterstand (Brücke?) dieses Inferno überlebt hat, habe ich kein Verständnis dafür, wie Zahlen leichtfertig angezweifelt werden, dass Angaben, die über politische Zahlen hinausgehen, Nazizahlen sind, dass Fakten angezweifelt oder ignoriert werden.

Über 60 Jahre nach der Zerstörung der Stadt ermittelte eine Kommission und zählte 25 000 Tote. Auch diese Zahl ist schrecklich, diese Menschen sind verbrannt zu Asche, in Kellern mangels Sauerstoff erstickt, vom Feuersturm mitgerissen, nach Kontakt mit Phosphor, den es angeblich nicht gegeben hat, obwohl Pflastersteine und Metall gebrannt hatten, langsam verbrannt. Es waren alte Männer, Frauen und Kinder, Menschen, keine Nazischergen. Es ging nur darum, Menschen zu töten, braten, wie ein Brite gesagt hat. Parallelen bieten sich an.

Der Zeitpunkt der Untersuchung ist vielsagend, waren doch die meisten Überlebenden längst tot, Erinnerungen vergessen, verdrängt. Wie also wurde die Zahl der Toten ermittelt? Von den Toten jedenfalls blieb nur Asche übrig. Im Krematorium bleibt bei etwa 600 Grad nur Asche übrig. Glas wird ab 1500 Grad flüssig, in Dresden schmolz Glas, das heißt von den vielen Menschen blieb nichts übrig.

Bei einem der Besuche in Dresden berichtete der Stadtführer wie er als Jugendlicher miterlebt hat, dass Berge von Leichen mit Brandbeschleuniger verbrannt wurden. Niemand kennt die Zahl der Toten, niemand hat sie gezählt. Es waren wohl keine 400 000, aber sicher viel mehr als 25 000.

