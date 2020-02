Alte Neckarschlinge sollte eigentlich nie bebaut werden

„Stadt verteidigt Kita-Planung“, BA vom 12. Februar

In einer Zeit der Wetterkapriolen, in der Natur und Umwelt das beherrschende Thema ist, soll bzw. wird in einem sehr sensiblen Bereich, der Altneckarschlinge, eine Kita geplant. Selbstverständlich, ist zu lesen, würden die Belange der Natur und Umwelt ernstgenommen. Beruhigend soll klingen, dass Ausschüsse, Ortsbeiräte und Kirchengemeinden sich verständigt haben. Umweltverbände sind nicht erwähnt, wohl wissend, dass von dort keine Zustimmung zu erwarten ist.

Viele wohl klingende Floskeln begleiten den Bericht der Stadt. So sollen Ausgleichmaßnahmen geschaffen, nur die Hälfte der Fläche versiegelt, und die Belange der Natur ernstgenommen werden. Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind und nicht wie eine Entschuldigung klingen müssen.

Die Altneckarschlinge sollte, wegen ihrer Sensibilität, nie bebaut werden, war sie doch, wie von der Stadt geplant, Teil des Grüngürtels für die Bürger. Diese Überlegungen und Planungen liegen noch nicht weit zurück. Sie wurden von dem damaligen Baudezernenten in einer Veranstaltung vorgestellt.

Georg Rossa

Bensheim

