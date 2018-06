Anzeige

Mal angenommen, in Lorsch gibt es einen Platz (natürlich nicht am Acker!), auf dem sich so ziemlich alles befindet, was Busfahrer und Gäste für einen Ausflug nach Lorsch und Lauresham so alles brauchen?

Toiletten sind schon vorhanden

Auf alle Fälle erst mal Platz zum Parken– und Toiletten sind dort auch schon da. Für die ankommenden Gäste, egal ob mit Bus oder Pkw, bietet sich schon bei der Anfahrt zu diesem „(Park)Platz“ ein Blick zum Kloster, zum Freilichtlabor und was es da sonst noch alles gibt. Da weiß man doch gleich mal, wo es lang geht.

Dieser Platz liegt zentral zu allen Sehenswürdigkeiten – und die Innenstadt ist auch nicht weit. Das gefahrlose Wenden von Bussen dürfte hier auch kein Problem sein, denn der Platz ist doch recht groß. Für die Hälfte bis ein Drittel der „gezählten“ Besucher würde ein Teil des Platzes bestimmt auch erst einmal reichen.