Anbindung des Ärztehauses wäre wichtig

„Vorerst kein Stadtbus am Berliner Ring“, BA vom 30. Dezember

Bei einer Buslinie für den Berliner Ring wäre es wichtig, diese Linie in Richtung Norden bis zum Ärztehaus fortzuführen, um Patienten und ältere Menschen vom Busbahnhof aus eine Fahrgelegenheit zu bieten. Kritisch sehe ich außerdem, dass die großen Busse des VRN überwiegend leer oder mit nur wenigen Fahrgästen in der Gegend herumfahren, lediglich die Busse in Richtung Odenwald sind ausgelastet. Um die Umwelt zu schonen, gehört das ganze Busliniennetz auf den Prüfstand.

Franz Deppert

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.01.2021