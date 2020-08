Auch Lehrer sind nur Menschen

„Manche Lehrer arbeiten permanent an ihrem Limit“, BA-Leserforum vom Samstag, 1. August

Ich möchte der Leserbriefschreiberin für ihre Ehrenrettung der Lehrer danken. Natürlich war die Schulschließung für manche eine Versuchung, nur Dienst nach Vorschrift zu machen: Aufgaben stellen und die eingehenden Aufgaben korrigieren und die Korrekturen den Schülern zur Verfügung stellen und neue Aufgaben stellen. Aber es ist unglaublich viel mehr getan worden.

Sehr viele Lehrer haben mit Klassensprechern und Eltern zusammengearbeitet, um trotz der überfallartig eingetretenen Schließung der Schulen noch jeden ihrer Schüler zu erreichen. Sehr viele haben regelmäßige Präsenzphasen im Internet angeboten, wo Fragen beantwortet werden konnten, aber nicht selten auch Neues erarbeitet wurde.

Ohne eigenes Verschulden

Aber selbstverständlich war auch das nicht genug. Denn es gibt ja immer noch nicht nur Lehrer, die nicht die Voraussetzungen haben, im Internet zu arbeiten, sondern auch Schüler. Und gerade die ohne jedes eigene Verschulden. Es beginnt damit, dass sie weder Smartphone noch Computer haben und so nicht über das Netz zu erreichen sind, geht weiter damit, dass sie zum Teil mit fünf und mehr Geschwistern in einer Zwei- oder Dreizimmerwohnung leben müssen. Aber auch die, die gut ausgestattet sind, haben zum Teil Eltern, die bei der Unterstützung des Homeschulings überfordert sind, weil sie beide berufstätig sind.

Überfordert sah sich selbst eine Bekannte, die die allerbesten Voraussetzungen für Homeschooling mitbringen sollte: Selbst Lehrerin, Leiterin der seit 1997 bestehenden Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet (ZUM), ausgewiesen durch universitäre Arbeit und zahlreiche Publikationen zu „digitaler Bildung“, die seit Jahren in einem Blog vorführt, wie sie ihre Kinder zum Basteln, Handarbeiten und allerlei kreativer Arbeit anleitet.

Zu viel auf einmal

Sie teilte bei Twitter mit (ich zitiere aus dem Gedächtnis): Ich habe zu koordinieren: Präsenzunterricht in der Schule, Präsenzzeiten für Unterricht im Internet, die Präsenzzeiten meiner beiden Schulkinder und die Unterstützung ihres Homeschoolings mit der Beaufsichtigung meiner beiden Kleinkinder. Da auch mein Mann seinen festen Stundenplan hat, ist das nicht ganz einfach.

Man kann sicher sein, dass sie in keinem dieser Bereiche ihre Ansprüche an sich selbst und die Ansprüche ihrer Kinder voll erfüllen konnte, zumal sie ja die ehrenamtliche Leitung der ZUM weiter wahrzunehmen hatte.

Schlechte Lehrer, gute Schule

Weil ich hier scheinbar vor allem das Lob des Internets gesungen habe, möchte ich zum Schluss aber ganz deutlich der Leserbriefschreiberin darin zustimmen: Die Persönlichkeit des Lehrers ist unverzichtbar. Nur ein Beispiel: Heinz Baginski hat am AKG mit „normalen“ Klassen in Germanistik und Friedensforschung auf universitärem Niveau arbeiten können, weil es ihm gelang, im Unterricht die aktuellen Fragestellungen so anschaulich und interessant zu machen, dass die Schüler sie diskutierten. Ohne diesen Lehrer, nur mit dem Angebot des Internets, wäre das kaum einem Spitzenschüler gelungen.

Das Internet ist heute für Hochleistungsforschung unersetzlich. Für Schüler sind Lehrerpersönlichkeiten unersetzlich. Und sei es nur, damit sie später mit Arnfrid Astel sagen können: „Ich hatte schlechte Lehrer. Das war eine gute Schule.“

Walter Böhme

Bensheim

