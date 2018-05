Anzeige

„Kollegah“ und „Farid Bang“ (, das sind Rapper: schnell-rhythmische Reim-Schwätzer, von englisch: to rap, „schwätzen“) haben dem Musikpreis „Echo“ mit ihren Texten den Todesstoß versetzt. Der Bundesverband der Musikindustrie hatte sich erst noch hinter die Schwatz-Musiker gestellt mit dem Argument, verbale Provokationen wie zum Beispiel „mein Körper ist muskulöser als der von Auschwitz-Insassen“ seien ein Wesensmerkmal der künstlerischen Freiheit zum Zwecke, Diskussionen anzuregen; doch dann teilte der Verband mit, dass die Kritik an seiner diesjährigen Preisvergabe den „Echo-Preis“ ruiniert habe.

Wie konnte das geschehen? Nun, es liegt daran, dass besonders die Kunst frei sein muss, wenn sie über provozierendes Ausdruckshandeln zur Meinungsbildung anstacheln will. Aber wie frei darf Kunst denn sein? So frei, wie die Gedanken frei sind? Nun, denken darf man alles. Aber laut äußern darf man nicht alles, was man so denken kann. Zum Beispiel dürfte man nicht sagen können – auch in der Satire oder im Rap nicht – „mit dem Sprengstoffgürtel … in die Menschenmenge und sechzig Menschen killen“ (so Kollegah und Farid Bang).

Am Anfang war Böhmermann

Angefangen hatte es wohl mit dem Fernseh-Klamauk-Poltergeist-Witzbold Jan Böhmermann, als er sagte: „Was ich jetzt sage, darf man in Deutschland nicht sagen. Und um es zu verdeutlichen, sage ich über Erdogan etwas, das man nicht sagen darf: Erdogan schlägt Mädchen in Sado-Masokleidung, am liebsten fickt er Ziegen und unterdrückt Minderheiten, er tritt Kurden und schaut dabei Kinderpornos, und abends dann Schwanzlutschen mit Schafen.“