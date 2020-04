Aussage wird durch Wiederholungen nicht richtig

„Covid-19 – eine politische und mediale Pandemie?“, BA-Leserforum vom Donnerstag, 9. April

In diesem Leserbrief werden richtige und falsche Argumente vermischt. Entscheidend ist aber eine Aussage, die zwar häufig wiederholt wird, aber dadurch nicht richtig wird. Ein Virus hat in einer Lunge nichts zu suchen. Wenn also ein Mensch stirbt, weil seine Lunge versagt in einer Weise, wie es für Viren typisch ist, und dann noch Massen von Viren dort nachgewiesen werden, dann ist das die Todesursache. Und wenn das Virus auch von offenbar Gesunden verbreitet wird, dann müssen auch Maßnahmen ergriffen werden, die die persönliche Freiheit eingrenzen. Sie sollten allerdings zeitlich begrenzt bleiben. Wozu das Leugnen von wissenschaftlichen Erkenntnissen durch selbst ernannte „Experten“ führt, sehen wir zur Zeit überdeutlich in USA – leider.

Werner Rieß

Bensheim

