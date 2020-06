Baden-Württemberg zeigt, dass es besser geht

Wie ich dem BA vom 12. Juni entnommen habe, ist nicht klar, wann das Freibad oder der Badesee in Bensheim geöffnet werden können. Seit Montag sind Öffnungen möglich. Meiner Meinung nach waren die Hygienevorschriften nicht so wenig absehbar, dass man sich nicht schon vor Wochen auf einen Beginn der Badesaison unter Coronaregeln hätte vorbereiten können.

Dass erst jetzt Konzepte erarbeitet werden, finde ich schlichtweg unmöglich. Danach dauert es noch mindestens zwei Wochen bis zur Öffnung. Sind heiße Tage und die Ferien dann vorbei? Dass es auch anders gehen würde, zeigen die Öffnungen in unserem Nachbarland Baden-Württemberg und die Tipps, doch in Hemsbach oder Weinheim baden zu gehen.

Nach allem, was coronabedingt Kindern und Eltern in letzter Zeit abverlangt wurde, hätte hier möglichst schnell eine beliebte Sportmöglichkeit bereitgestellt werden müssen. Das bestätigt mich wieder einmal in dem Gefühl, dass es viele Sonntagsreden gibt, aber wenn schnelle Tatkraft verlangt wäre, Fehlanzeige.

Kristina Polek

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.06.2020