Bedenkliche Entwicklung für Bensheim

Zum Haus am Markt: Der Bürgermeister hat Abriss und Neubau durchgesetzt. Nun hat er alleine nach einer Fülle von Pleiten, Pech und Pannen (beispielsweise Kostenentwicklung, H&M) die Reißleine gezogen. Warum? Weil es nicht gelungen war, „oben“ mit „unten“ zu verbinden: architektonisch die obere Ebene (Kirche) mit dem unten liegenden Markt, politisch und kommunikativ die Stadtoberen mit der Bevölkerung.

Zum Bürgerhaus: Der Bürgermeister hat die Forderung der BfB übernommen, das Bürgerhaus am früheren Standort zu sanieren. Nun erhalten wir für vermutlich mehr als elf Mio Euro ein unvollständig saniertes und architektonisch umstrittenes Bürgerhaus am falschen Platz und ohne erkennbares Nutzungskonzept. Dafür gab es nie eine Mehrheit in der Bevölkerung.

Städtebauliche Missstände

Was wir nicht bekommen: Einen zeitgemäßen Bürgerhausneubau mit gemeinsamer Nutzung des Parktheaters auf dem seit Jahrzehnten brachliegenden Hoffart-Gelände, sanierte Fachwerkhäuser auf der Nordseite des Marktplatzes. Stattdessen: Städtebauliche und architektonische Missstände – und hohe Ausgaben, die nach Ende der Niedrigzinsphase die Verschuldung Bensheims enorm steigen lassen werden.

Was bleibt noch? Die seit Jahrzehnten ungelöste Problemzone Neumarkt, die vertragswidrige Fassadengestaltung des Fachmarktzentrums an der Wormser Straße – und nun auch noch ein Klotz von Bau im sensiblen Bereich oberhalb vom Hospiz, der sich als „Zweifamilienhaus“ ausgibt.

Bedenkt man darüber hinaus eine über die letzten Jahre hinweg beispiellose Naturzerstörung (Stubenwald I und II, Tangenten, Bebauung von Zeilbäume und Riedwiese), dann ergibt sich meiner Ansicht nach insgesamt eine äußerst bedenkliche Entwicklung Bensheims.

Wo bleibt das Positive? Sehr zu begrüßen ist, dass das Bürgernetzwerk sich im Sinne einer ganzheitlichen Analyse der innerstädtischen Entwicklungsmöglichkeiten engagiert und bemüht ist, die Bürger Bensheims intensiv einzubeziehen. So dürfen wir auf konsensfähige Lösungen hoffen.

Peter Lotz

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.08.2019