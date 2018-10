Behörden sollen mehr Herz für Kinder zeigen

Extrem kurzfristig und noch dazu in den Herbstferien wurden die Ersatzhaltestellen für die Rodauer Schüler bekannt gegeben. Die Vollsperrung der K 67 macht eine Verlegung der Haltestellen notwendig. Die Landesbehörde Hessen Mobil scheint nicht allzu viel Zeit in die Rodauer Schülerschaft investieren zu wollen. Eine Haltestellenbeschilderung für die neuen, teils gefährlichen Ersatzorte wurde schlichtweg vergessen.

Aber auch andere Institutionen haben sich nachlässig gezeigt. Die Hinweisschilder an den alten Haltestellen waren widersprüchlich oder nicht vorhanden. Eltern ohne die Tageszeitung haben nur durch Zufall erfahren, dass sich für ihre Kinder der Schulweg ändert, manche auch gar nicht. Da die Änderung am ersten Tag nach den Ferien eingeführt wurde, hatten auch die Schulen keine Möglichkeit, um die Eltern zu informieren. Entsprechend groß war die Verunsicherung bei vielen Kindern und Eltern. Ist den verantwortlichen Personen eigentlich bewusst, wie schwer es für sechsjährige Kinder ist, die Schule mit dem Bus zu erreichen? Die Haltestellensituation in Rodau ist generell schon nicht ganz ungefährlich.

Es geht auch anders

Dass es auch anders geht, das zeigte Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland. Nachdem die Frustration über diese Situation bei einem Ortsrundgang in Rodau öffentlich wurde, hat sie zugesagt, die Grundschüler am Montagmorgen zu begleiten. Schon während des Weges zu der Ersatzhaltestelle führte sie mehrere Telefonate, um die unzureichende Situation zu verbessern.

Das Amt für öffentlichen Personennahverkehr des Kreises Bergstraße hat dann auch sehr schnell reagiert, die Verkehrsführung der Linienbusse verbessert und die Schulen umgehend darüber informiert. Frau Heitland hat bewiesen, dass sie einen Blick für die Bedürfnisse von Familien hat. So stelle ich mir politisches Engagement vor - eine konkrete und schnelle Unterstützung nahe am Menschen. Danke!

Ich hoffe, dass Hessen Mobil für die Zukunft ein Herz für Kinder zeigt und über bestehende Normen und Statistiken hinaus dem ansteigenden Verkehrsaufkommen in Rodau Rechnung trägt. Rodau braucht auf der K 67 einen Zebrastreifen! Ein Anliegen, das auch von der Stadt Zwingenberg und dem Ortsbeirat unterstützt wird.

Es geht hier um kleine Kinder, die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen und unüberschaubare Verkehrssituationen nicht richtig einschätzen können. Der Zebrastreifen würde den Schülern das Erreichen ihrer Bushaltestelle erheblich erleichtern. Bei der Einrichtung des ersten Bauabschnittes wurde die Situation der Schülerschaft nachlässig betrachtet, aber das könnte sich ja ändern.

Katja Tritsch

Rodau

