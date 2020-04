Beispiellose Zahl an Motorradfahrern am Sonntag erlebt

„Samstag, Sonne und Corona: Die meisten bleiben brav daheim“, BA vom Montag, 6. April

Der darüber gestellten Wochenendbilanz, dass es trotz des wunderschönen Frühlingswetters im Kreisgebiet nur moderate Ausflugsbewegungen gab, kann ich als Anwohner der Auerbacher Bachgasse leider nicht zustimmen.

Was sich hier am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr an mehr oder weniger stark motorisierten Zweirädern in beiden Richtungen bewegte, war beispiellos. So etwas habe ich hier in Jahrzehnten nicht erlebt. Einzeln im Minutentakt oder in geschlossener Formation gaben sich die Biker der Region und darüber hinaus ein munteres Stelldichein. Klar infizieren die im Vorbeifahren niemand mit dem Virus, aber Solidarität und Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit sieht für mich anders aus.

Horst Knop

Auerbach

