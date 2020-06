Bensheimer CDU ist kleinkariert geworden

„CDU schlägt die Nationalhymne vor“, BA vom 29. Mai

Das ist wirklich nicht mehr meine CDU. Erst reißt sie in Bensheim ohne Not das Haus am Markt ab und hinterlässt nichts als einen Trümmerhaufen. Und jetzt schlagen die Christdemokraten ernsthaft vor, im Rahmen eines dort angedachten Glockenspiels vom Kirchturm der Marktkirche Sankt Georg künftig auch die Nationalhymne erklingen zu lassen.

Kleinkariert ist sie geworden die Bensheimer CDU. Christentum und Kirche sind vom Anspruch her tendenziell immer universell, weltumfassend und offen für alle Menschen. Wenn schon weltlich Lied von einem Kirchturm, dann allenfalls die „Ode an die Freude“.

Martin Reeb

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.06.2020