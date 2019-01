Beschlüsse des Ortsbeirats wurden missachtet

„Kritik geht völlig an der Sache vorbei“, BA vom 5. Januar

Dass die CDU-Fraktion jetzt schon „Fake News“ verbreitet, sagt alles. Wahrheit ist: Die Beschlüsse des Ortbeirates West wurden in der Stadtverordnetenversammlung mehrfach missachtet. So wurde auch in allen Offenlegungen zur Änderung des Bebauungsplanes Riedwiese Süd an der Ansiedlung einer Bauschuttrecycling-Anlage festgehalten.

Allein den Anstrengungen der BI Riedweise und dem Engagement der Bürger ist es zu verdanken, dass ganz zum Schluss in der Stadtverordnetenversammlung die Reißleine gezogen und eine Bauschuttrecycling-Anlage an dieser Stelle verhindert wurde.

Christine Klein

Bensheim

