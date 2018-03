Anzeige

Bei den Planungen sind die auch von uns befürworteten Erschließungen der neuen Baugebiete Euler-Gelände, Meerbachsportplatz, altes EKZ-Gelände und der ehemaligen Brotfabrik in der Werner-von-Siemens-Straße mitzudenken. In diesen Neubaugebieten werden hunderte von Menschen und ebenso viele Autos neu hinzukommen.

Nadelöhr Wormser Straße

Tagtäglich werden diese unter anderem zu ihren Arbeitsstellen und gegen Abend wieder nach Hause fahren wollen. Mindestens drei der neuen Wohngebiete werden über das Nadelöhr Wormser Straße, das vierte über den südlichen Berliner Ring erreicht. Und dann soll noch Bauschutt recycelt und mit Lkw an- und abgefahren werden. Wo ist denn da die Gesamtsicht auf das Allgemeinwohl, vor allem die Gesundheit in unserem Quartier?

Für uns in unserem Wohngebiet zwischen Güterbahnhof, Wormser Straße, Berliner Ring bedeutet das in Zukunft erheblich zunehmender Verkehr, Lärm, Schadstoffausstoß, Staub und Schmutz. Die Staus werden noch länger, die Abgase und die Feinstaubbelastung noch höher. Dies und der Verkehrskollaps sind vorhersehbar. Uns betroffenen Anliegern graut schon heute davor. Um dem entgegenzuwirken, sehen wir die Entscheider in der Pflicht. Auch unser Wohl und unsere Gesundheit sind im Blick zu halten und bei Einzelentscheidungen zu berücksichtigen.

Christine und Lothar Klein

Bensheim

