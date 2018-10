Bürger setzen eindrucksvolles und starkes Signal

„500 Bensheimer stehen auf gegen Rechts“, BA vom 16. Oktober

Mit der Kundgebung hat die Bensheimer Bürgerschaft ein eindrucksvolles und starkes Signal gesetzt gegen Rassismus und rechte Hetze – für Menschenwürde, Weltoffenheit, Demokratie und Solidarität. Herzlichen Dank an die Organisatoren, an die Redner für die klaren Worte und an alle Teilnehmer!

Wir lassen uns von rechten Hassbotschaften und feigen anonymen Drohbriefen nicht einschüchtern. Menschenverachtenden rechten Sprüchen und braunen Hass- und Hetzparolen von alten und neuen Nazis muss entschieden widersprochen werden. Hier ist jeder von uns aufgefordert, Zivilcourage zu zeigen und klar und deutlich Position zu beziehen. Demokratie ist nicht nur eine Staatsform. Demokratie ist eine Haltung, die gelebt werden muss.

Machen wir gemeinsam deutlich: Rassismus und rechte Hetze sind keine Alternative! Nicht in Deutschland, nicht in Hessen, nicht an der Bergstraße, nicht in Bensheim! Nirgendwo!

Horst Raupp

DGB-Regionalsekretär

Darmstadt

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.10.2018