Bürger wollen ein Schaffen auf Pump nicht

„Wir gehen in Bensheim voran“, BA vom 14. Dezember

Zeitgleich mit der Ankündigung, erneut für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren, zieht Bürgermeister Richter Bilanz seiner ersten fünf Jahre im Amt und sagt: „Wir gehen in Bensheim voran.“

In der Erhöhung des Schuldenstandes der Stadt auf derzeit 58 Millionen Euro gebe ich ihm völlig recht. Durch nur punktuelles Aufgreifen der Vorschläge des Bürgernetzwerkes gibt es immer wieder nur Stückwerk. Mit einer kompletten Umsetzung des Innenstadtkonzeptes ließe sich sicher eher eine Innenstadtbelebung erreichen.

Er betont: „Wir können es schaffen.“ Doch die Bensheimer Bürger sind gegen eine Erhöhung der Schulden und ein „Schaffen“ auf Pump. Seine Themen Kinderbetreuung, Wachstum, Wohnen, Wirtschaft, Klimaschutz und Sicherheit sind wichtige Aufgaben, die aber allein mit den zu erwartenden Steuereinnahmen finanziert werden müssten.

Die Verkehrssituation ist in Bensheim in den Stoßzeiten an vielen Stellen chaotisch. Die Grenze der Belastbarkeit ist erreicht. Der sozialverträgliche Wohnungsbau muss ausgebaut werden, denn die Mieten in Bensheim sind für viele fast unbezahlbar. Was wird mit älteren Bürgern, die eine barrierefreie Wohnung brauchen? Die Schaffung geeigneter Wohnungen sollte ebenfalls mit an oberster Stelle stehen.

Bauvorhaben wie Bürgerhaus, Haus am Markt, Kaufhaus Krämer und die Vorhaben der MEGB sind – ohne sich vorher Gedanken über die künftige wirtschaftliche Nutzung und Auslastung zu machen – absurd und verantwortungslos. Wie sollen die laufenden Kosten in den nächsten Jahren finanziert werden bei sinkenden Steuereinnahmen und immer weiter wachsenden Kosten für die Kinderbetreuung.

In die Überlegungen müssen die Nachbarareale wie Dalberger Hof, Parktheater, Hoffartgelände und Beauner Platz mit Tiefgarage einbezogen werden. Welche Möglichkeiten das Gesamtareal bietet, hat gerade erst ein studentischer Wettbewerb gezeigt. Ist die MEGB noch zeitgemäß? Gerade vor einem jetzt angestoßenen „offenen Dialogprozess“ in Sachen Haus am Markt und Marktplatzbelebung wäre es besser, die Stadtverordneten mit mehr Verantwortung in die Pflicht zu nehmen, denn immerhin entscheiden sie über die Verwendung unserer Steuergelder.

Frank Gräff

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.12.2019