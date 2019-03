Bürger wollen nicht auf den Altlasten sitzenbleiben

Es fühlt sich der Mittelständler, wie auch der gemeine Bürger, zunehmend in keiner Weise ernstgenommen, will sogar sagen, von der Obrigkeit hintergangen.

Ereilen den nicht vernachlässigbar Steuer zahlenden, hier Gewerbesteuer, Handwerksbetrieb Depeschen von der Obrigkeit, man möge seine Firmen-Hinweisschilder aus dem öffentlichen Raum entfernen, hätte aber die Möglichkeit, gegen ein, meiner Meinung nach horrendes Salär, selbige Schilder an einem von der Stadt freundlicherweise zur Verfügung gestellten Schilderträger zu platzieren. Ein kleines Beispiel. Aber das auch nur am Rande.

Die Stadt nimmt unsere Gewerbesteuer gerne, nur, was passiert damit? Wäre unsere Kommune ein Wirtschaftsbetrieb, dann hätte sie wohl längst Insolvenz anmelden müssen. Was bitte soll so ein Unsinn mit dem Haus am Markt? Da werden Millionen zum Fenster rausgeblasen, Millionen, die auch nach dem schönsten Schönrechnen einfach nicht da sind. Das Haus befindet sich in einem erstaunlich guten baulichen Zustand, was einen sehr aufwendigen und kostenintensiven Abriss in keiner Weise rechtfertigen würde. Und wenn man das Teil leerstehen lassen würde, alles andere als Abriss wäre günstiger.

Vorschriften gängeln alle

Eine angebliche Belebung des Marktplatzes würde, wenn überhaupt, sowieso nur auf Kosten der, Gott sei Dank schon bestehenden Gastronomie in hauptsächlich der unteren Fussgängerzone gehen. Wie froh sind wir doch alle, dass sich das dort alles so entwickelt und etabliert hat. Man denke mal zehn Jahre oder länger zurück. Wäre das den Gastronomen dort gegenüber auch nur annähernd fair? Dass unsere Stadtoberen nicht anders können als bestehende Brandschutz-Vorschriften umsetzen zu müssen, das ist mir wohl bewusst. In diesem Falle meine ich das Bürgerhaus. Diese ganzen, teils weit übertriebenen Vorschriften gängeln uns alle.

Der eigentliche Aufhänger dieser meiner Zeilen ist der ignorante Umgang mit dem ungescholtenen, steuerzahlenden Bürger dieser Stadt. Was ist los im lebens- und liebenswerten Bensheim?

Stadtrat Sachwitz hat vor weit über hundert Bürgern verkündet, wer oder wer nicht was zu entrichten hat für die grundhafte Erneuerung der Straße „Am Falltor“. Es ist unglaublich, mit welcher Selbstherrlichkeit solch ein von der Bürgerschaft, wenn auch indirekt, bestellter Politiker plötzlich von seinen klar und wiederholt vorgetragenen Aussagen nichts mehr wissen will.

Neubaugebiet in Fehlheim: Zu wessen Lasten geht diese Erweiterung? Schwanheimer und Rodauer Bürger sind die Leidtragenden. Das wäre nur mach- und tolerierbar durch den gleichzeitigen Bau einer Umgehungsstraße. Diese soll aber auf Jahrzehnte nicht realisierbar sein. Im Umkehrschluss ist dann aber auch solch ein großes Neubaugebiet nicht realisierbar. Die Infrastruktur gibt es einfach nicht her.

Stadtbaurat ist bald Geschichte

Wir leben in einer Demokratie. Das Volk wählt und bestimmt in dieser seine Vertreter. In Bensheim, so hat es den Anschein, entfernt sich der Gewählte in einer an Galopp erinnernden Geschwindigkeit von den Interessen der ihn einst Wählenden. Der Stadtbaurat ist, so ward es verkündet, bald Geschichte. Der Bensheimer Bürger bleibt, und wird sich nicht mit den Altlasten einer verfehlten Kommunalpolitik auf Jahrzehnte rumplagen müssen. Altlasten sind ja nun wirklich schon zu Hauf vorhanden in dieser unserer Stadt.

Hochachtung und Lob an dieser Stelle für und an den Schwanheimer Ortsbeirat für sein Eintreten für die Interessen nicht nur der Schwanheimer Bürgerschaft.

Martin Fleer

Schwanheim

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.03.2019