Anzeige

Der nun schon seit einigen Monaten schwelende und jetzt eskalierende Konflikt um die Ansiedlung einer Bauschutt-Recycling-Anlage hinter dem Luxor-Kino in Bensheim zeichnet ein sehr gutes Bild, wie in Bensheim mittlerweile Politik betrieben wird.

Bürgermeister Rolf Richter in enger Zusammenarbeit mit seinem Bruder Helmut Richter, dem Geschäftsführer der Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB), gibt den Takt vor. Die übrige CDU und ihre Stadtverordneten folgen ihm in Geschlossenheit und lassen keinerlei Zweifel an den getroffenen Entscheidungen zu.

Die Grüne Liste Bensheim hat sich schon seit Jahren als treuer Koalitionspartner der CDU angedient. Die Unterscheidung dieser beiden Parteien ist kaum noch möglich. Grün ist nur noch das Etikett.