Bürgermeister hat sich gegen Hetze positioniert

„Bürgermeister lässt sich vor den Karren spannen“, Leserforum vom 22. Oktober; „Stadt sollte bei Eskalationsspirale nicht mitmachen“, Lesforum vom 18. Oktober

Veranstalter der Kundgebung „Herz statt Hass“ am 14. Oktober war die Initiative gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Kreis Bergstraße, nicht die Stadt Bensheim.

Rolf Richter lieferte lediglich einen von insgesamt fünf Redebeiträgen. Diese Veranstaltung war keine Kundgebung gegen eine bestimmte Partei, auch wenn die AfD beispielsweise von mir als Redner thematisiert wurde.

Die Stadt Bensheim in Person von Bürgermeister Rolf Richter hat sich in seiner Rede für die Meinungsfreiheit, gegen anonyme Hetze und gegen jegliche Form von Extremismus positioniert.

Eine bestimmte Partei wurde in keinem Wort erwähnt. Deshalb sind die Vorwürfe, die in zwei Leserbriefen geäußert wurden, faktisch falsch. Es haben Bürger dieser Stadt gesprochen. Immer wieder zu versuchen, es in eine bestimmte Ecke zu drängen, wird daran nichts ändern.

Alexander Gebhardt

Bensheim

