Corona-Pandemie Impftermin: Alle Wege führen ins Nichts

Jetzt ist es möglich, sich in Hessen um einen Impftermin zu bewerben. Zum einen telefonisch, dafür wurde die Nummer 116117 geschaltet. Dort erreicht man sehr nette Menschen, die einen an die Telefonnummer 0611/50592888 verweisen und dann auflegen. Was ist dann eigentlich der Sinn dieser zentralen Nummer? Der Anruf bei der empfohlenen Nummer ist hoffnungslos, total überlastet.

Dann versucht man es eben über das Internet. Die eingerichtete Seite führt nach mehreren Schritten zu der Mitteilung, dass die Seite wegen Wartungen vom Netz genommen wurde. Das war es dann. Alle Wege führen ins Nichts.

Was haben die Behörden eigentlich die letzten Wochen unternommen? Jede Firma würde so sofort in die Pleite schlittern. Das ist ein Armutszeugnis und ein Schlag ins Gesicht aller Impfwilligen. Weiter so und die Staatsverdrossenheit erreicht neue Höhen.

Norbert Feldmeier

Lorsch

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.01.2021