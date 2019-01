Das Hin und Her um den Brexit geht mir auf die Nerven

Die Briten wollen raus aus der EU. Sie haben abgestimmt. Na und? Ich wusste gar nicht, dass sie drin sind, ehrlich – aber das liegt bestimmt daran, dass sie keinen Euro haben. Da hab ich wohl was verwechselt. Aber dem normalen Bürger kann das doch herzlich egal sein. Ein paar britische EU-Beamte werden ihre Jobs verlieren. Na und? Müssen sie sich eben eine richtige Arbeit suchen.

Was importieren wir aus dem UK außer Luxusgütern? Whisky? Wer den unbedingt braucht, soll eben ein paar Euros mehr dafür zahlen oder irischen EU-Whiskey trinken oder amerikanischen. Die USA sind ebenfalls nicht in der EU, und sie leben trotzdem ganz gut. Wie sie das nur schaffen? Was gibt’s noch? Britische Autos vielleicht? Rolls Royce und Mini sind schon lange BMW-Töchter, Bentley gehört zum VW-Konzern. Diese Firmen sind nicht auf britische Standorte angewiesen, sie können ihre Luxuskarossen auch anderswo auf der Welt bauen lassen. Bleibt noch Nordirland. Einfach an die Iren zurückgeben. Problem gelöst.

Die Briten waren vor circa 300 Jahren ein schlechtes Beispiel für den Kapitalismus; ja, irgendwie haben wir ihnen Marx & Co zu verdanken. Jeder weiss, wohin das geführt hat – nämlich zur Unterdrückung, Versklavung und Ermordung von Millionen von Menschen. Und jetzt sind sie ein schlechtes Beispiel für Volksverdummung durch Populisten wir Boris Johnson & Co. Der Marxismus/Stalinismus hat sich inzwischen fast erledigt bis auf ein paar Staaten wie China und Nordkorea, aber die Dummen werden so schnell nicht aussterben. Es reicht, wenn jedes Jahr nur einer auf die Welt kommt.

Von mir aus sollen die Briten ganz schnell austreten, gerne ungeordnet, im Linksverkehr, und heftig dabei draufzahlend. Aber bitte ein bisschen schneller, damit mal wieder was anderes in dieser und in anderen Zeitungen steht, es nervt nämlich.

Schläfrig:

Alexander Schilz

Bensheim

