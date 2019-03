Den Klimawandel aufzuhalten, ist eine riesige Aufgabe

Grüne sollten mal vor der eigenen Haustür schauen, BA-Leserforum vom 22. März

Dieter Stephan hat recht, wenn er schreibt, dass Grünen-Wähler am häufigsten fliegen und dass Flugreisen immense Mengen an CO2 verbrauchen. Natürlich wäre es gut, wenn starke öffentliche Äußerungen zum Klimaschutz durch entsprechendes persönliches Verhalten an Glaubwürdigkeit gewinnen.

Persönlichen Lebensstil ändern

Man sollte sich jedoch vor Augen führen, welche riesige Aufgabe es ist, den Klimawandel aufzuhalten. Dazu gehört, dass die Wirtschaft sich radikal umstellt und von ihrem Wachstums- und Profitpfad wegkommt und in unserem Land sogar schrumpft, die Politik muss sich radikal umstellen und wir, denen es wirtschaftlich ganz gut geht, müssen von unserem konsumorientierten Lebensstil wegkommen hin zu einen Stil, die Dinge und die Zeit mehr zu genießen.

Natürlich gehört dazu auch eine deutliche Arbeitszeitverkürzung. Diese riesige Aufgabe kann nicht nur von untadeligen Helden oder Heldinnen bewältigt werden, die in jeder Hinsicht glaubwürdig sind. Sie wird von sehr vielen Menschen angegangen werden und vieles wird – realistisch betrachtet – auch halbherzig, widersprüchlich oder inkonsequent sein.

Auf Widersprüche hinweisen

Die einen haben einen Schwerpunkt im Protestieren, die anderen in einer sparsamen ökologischen Lebensführung, wieder andere handeln die Möglichkeit der Arbeitszeitverkürzung aus und wieder andere haben ihren Schwerpunkt noch woanders.

Es ist nicht schlecht auf die Widersprüche hinzuweisen. Wichtiger aber ist, voneinander zu lernen und sich zu ergänzen in Richtung des großen Ziels der sozialökologischen Transformation.

Otto Merkel

Bensheim

