Den Lieferservice der Gaststätten nutzen

Wie viele Bensheimer nutzen wir gern und häufig das vielfältige Angebot in Bensheim und Auerbach an Lokalen und Restaurants. Wir freuen uns auf den Moment, in dem wir uns zu zweit oder mit Freunden wieder in unseren schönen Lokalen treffen können.

Aufgrund der aktuellen Situation besteht aber die Befürchtung, dass je nach Dauer der Anordnungen manche Gastwirte mangels Einnahmen ganz schließen müssen.

Deshalb unsere Bitte an alle: Nutzt den Lieferservice der Lokale, genießt das Essen zu Hause und freut euch auf den Moment, wenn ihr wieder zum Essen ausgehen dürft.

Unterstützt die Gastronomie vor Ort, es ist wichtig für Inhaber, Köche, Servicepersonal. Auch das ist Bensheimer Solidarität, die außerdem „gut schmeckt“.

Elke Ditter

Reinhard Bauß

Bensheim

