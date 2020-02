Den Opfern die Ehre erweisen

„Schändlich“, BA vom 13. Februar

In dem genannten Artikel wird beklagt, dass die AfD versuche, die Verbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg zu relativieren, indem sie die Bombardierung Dresdens im Februar 1945 als Kriegsverbrechen der Alliierten bezeichne. Die Nennung von 100 000 Toten seien „Nazi-Zahlen“, die jeglicher historischer Grundlage entbehrten. Auch Einrichtungen und Bürger Dresdens seien an der „Nazi-Herrschaft nicht unschuldig“ gewesen, und die Deutschen hätten als erste Bomben gegen Zivilisten eingesetzt. Es gehe heute um die Toten und Versöhnung, nicht um Aufrechnung.

Diesem letzten Punkt ist hundertprozentig zuzustimmen. Um aber gemeinsamer Trauer und ehrlicher Versöhnung eine Chance zu geben, muss eine unvoreingenommene und der historischen Wahrheit dienende Bestandsaufnahme stattfinden, und zwar nicht, um deutsche Verbrechen zu relativieren, sondern um allen Opfern dieses furchtbaren Krieges gleichermaßen die ihnen gebührende Ehre zu erweisen.

Die Bombardierung Dresdens diente keinem militärischen Zweck. Der Krieg war längst zugunsten der Alliierten entschieden. Und sie war in der Tat ein Kriegsverbrechen, denn nach der Haager Landkriegsordnung vom Oktober 1907 (Art. 23 und 25) sowie der Genfer Konvention dürfen sich militärische Aktionen nicht gegen Zivilisten richten. Und rechtfertigt die Tatsache, dass es in Dresden sicher auch schuldige Nazis gab, die Vernichtung der ganzen Stadt? Kann eine Stadt (!)schuldig werden? Ist Schuld nicht immer personenbezogen und individuell? In der Bibel ist davon die Rede, dass Gott eine ganze Stadt verschonen will, wenn es darin auch nur zehn Gerechte gäbe.

Und was die Anzahl der Bombentoten von Dresden betrifft, so nennt das Internationale Rote Kreuz in seinem „Report of the joint Relief“ die Zahl von 275 000 Opfern. Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung spricht im Jahr 1955 von 250 000 Toten. Das sind keine „Nazi-Zahlen“. Und im Hinblick auf die Bombardierung von Städten konstatiert J. M. Spaight, Hauptabteilungsleiter im Britischen Luftfahrtministerium, 1947, dass deutsche Luftangriffe auf englische Städte erst stattfanden, nachdem die Briten bereits fünf Monate lang deutsche Städte bombardiert hatten. Sogar „Bomber Harns“ bestätigt 1947, dass „... die deutsche Luftwaffe ... nie die Absicht hatte, englische Städte in Brand zu setzen.“

Winston Churchill hingegen war nicht an,, kriegswichtigen Industrien im Umland von Dresden“ interessiert, sondern daran, „... wie wir 600 000 Flüchtlinge aus Breslau braten können.“ (Niederschrift des Luftmarschalls W. R. Freeman am 26.01.1945) In jenen letzten Kriegstagen waren nämlich Tausende auf der Flucht vor der heranrückenden Roten Armee im Gebiet um den Dresdener Bahnhof versammelt. Auch wenn man in Betracht zieht, dass im Zweiten Weltkrieg viele Deutsche Verbrechen begangen haben, darf man dann nicht umso mehr erwarten, dass die alliierten Befreier sich solcher Methoden nicht bedienten?

In England sieht man die Bombenangriffe auf deutsche Städte heute wohl in einem kritischeren Licht als in Deutschland. Das kommt dadurch zum Ausdruck, dass man eine Nachbildung des Kuppelkreuzes der Dresdener Frauenkirche gestiftet hat, das von einem Nachfahren eines damaligen Bomberpiloten geschaffen wurde und jetzt die wiederaufgebaute Kirche ziert.

Peter Zehfuß

Einhausen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.02.2020