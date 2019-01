Der Kreissprecher will nicht mehr – und das ist gut so

„AfD ist eine bürgerlich-konservative Partei“, BA vom Mittwoch, 16. Januar

Der Kreissprecher der Bergsträßer AfD will nicht mehr, und das ist gut so. Die Chance auf Erneuerung besteht. Mit seinen „Führungsqualitäten“ hat Kahnt viele Mitstreiter dazu gebracht, dass sie sich vom Kreisvorstand und Partei verabschiedet haben.

Was erlaubt Kahnt sich, 190 Parteimitglieder zu disqualifizieren? Wer sind diejenigen, die am lautesten sind? Es gibt Menschen in der Partei, die haben viel geleistet – und das gern – und tun das auch heute noch.

Kahnts Behauptung, Ortsverbände benötigen eine Mindestanzahl von aktiven Mitgliedern, steht im Gegensatz zur hessischen Landessatzung Paragraf 6 (2); hier ist die Rede von fünf Mitgliedern.

Dass bei dem Ortsbeauftragten, wie Kahnt es nennt, Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden, ist falsch. Richtig ist, dass gegen Kahnt deswegen eine Strafanzeige bei der Polizei vorliegt und eine Unterlassungsklage in Arbeit ist.

Ortsverband korrekt gegründet

Der Ortsverband wurde auf Beschlüssen von zwei Kreishauptversammlungen und zwei Vorstandsbeschlüssen gemäß der Satzung korrekt gegründet. Wenn erfolgreiche Unternehmer und ein Bankkaufmann für Kahnt den Ortsverband nicht als Persönlichkeiten und glaubwürdig vertreten, wer dann?

Warum hält sich Kahnt nicht an die Kreissatzung, wo bleiben die Berichte der Kreishauptversammlungen? In 2018 wurde nicht einmal eine, die vorgeschrieben ist, durchgeführt. Niemand kann in die Kasse blicken, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Kahnt sollte sich erinnern an meine Worte vom Sommer 2018: „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“

Ralf Schweickert

Heppenheim

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.01.2019