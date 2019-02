Der Schülerstreik ist ein unerhörter Glücksfall

Die meisten Erwachsenen werden glauben, der Streik wäre ein Widersinn, weil die Schüler sich doch selbst schädigen. Das ist verständlich, aber es verkennt die Situation, in der wir heute stehen.

1962 hat R. Carson das Insektensterben von 2018 vorausgesagt. Viele haben ihr geglaubt, das Buch wurde ein Bestseller. Nach und nach entstand eine weltweite Umweltbewegung. Es dauerte 30 Jahre, bis es 1992 in Rio de Janeiro zur ersten Weltumweltkonferenz kam, wo bereits eine weltweite Übereinkunft beschlossen wurde, „die globale Erwärmung zu verlangsamen sowie ihre Folgen zu mildern“.

Weitere 23 Jahre dauerte es, bis 2015 in Paris auf der 21. Weltklimakonferenz eine Einigung zwischen großen und kleinen Staaten zustande kam, die relativ konkrete Ziele formulierte, wie die Klimaerwärmung auf 1,5 bis 2 Grad beschränkt werden könnte.

Doch bereits drei Jahre darauf sind viele Staaten – unter anderen die USA und Deutschland – von diesen Zielen abgerückt. Das geschah, obwohl es inzwischen Millionen von Klimaaktivisten gibt und eine überwältigende Mehrheit der halbwegs Informierten begriffen hat, dass der Klimawandel gegenwärtig die größte Herausforderung an die Menschheit ist. In dieser Situation haben die meisten Klimaaktivisten resigniert. Sie kämpfen mit allem Elan an ihren wichtigen Einzelprojekten; aber sie sehen keine Chance, wie die Menschheit trotz aller Widerstände rechtzeitig gemeinsam handelt.

Da kommt die damals 15-jährige schwedische Schülerin Greta auf einen Gedanken, was sie als Einzelne tun kann, wo Millionen von Erwachsenen resigniert haben. Sie macht sich keine Hoffnungen, dass sie damit Erfolg hat. Aber sie sieht, dass sie eine kleine Chance hat, eine breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, was die heutige Erwachsenengeneration ihren Nachkommen angetan hat.

Und nach monatelangem „widersinnigen“ Schulstreik wird sie zu einer Weltkonferenz nach der anderen eingeladen und fährt mit der Eisenbahn dorthin, ohne dass zusätzliches CO2 entsteht.

Zum ersten Glücksfall (Greta) kommt ein zweiter. Weltweit greifen Schüler ihre Botschaft auf und konfrontieren die Generation der Erwachsenen damit, was sie den folgenden Generationen hinterlässt.

An dieser Stelle entsteht bei vielen, die schon seit Jahren und Jahrzehnten resigniert haben, eine Hoffnung. Das scheinbar Widersinnige hat seinen Sinn.

Walter Böhme

Peter Lotz

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.02.2019