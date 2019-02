Der Status der Stadt wird allein von der CDU geprägt

„,Aus Überzeugung’ für den Abriss“, BA vom 18. Februar

„Tue Gutes und rede darüber“: Man liest morgens den Artikel über die Hauptversammlung der BfB im BA und freut sich über die subjektiv empfundenen Erfolge der BfB zum Wohle Bensheims.

Darüber hinaus kann man lesen, dass Opposition doch so gar nicht befriedigen kann. Opposition beschränkt sich doch aufs Schimpfen, und ein „Regieren“ ist doch viel schöner, so die Meinung aus dem Sprecher-Quartett der BfB. Welch eine Interpretation des Begriffs „Opposition“! So viel Offenheit wäre auch bei anderen Themen wünschenswert.

Profilierung mühsam

Opposition bedeutet, dass gewählte Personen zumindest genauso eine politische Arbeit verrichten, wie diejenigen, die regieren. Es ist nachvollziehbar, dass eine Profilierung in der Opposition mühsamer ist. Liest man den Artikel mehrmals, bleibt es nicht verborgen, dass einige der gewählten Personen bei der BfB offenbar eine gänzlich andere Vorstellung von ihrer Arbeit im Stadtparlament haben als mancher ihrer Wähler.

Der Eintritt der BfB in die Koalition – ein Wagnis: Diese Bezeichnung ist aus Sicht der gewählten Personen der BfB sicher richtig gewählt. Aus dem Blickwinkel der Bensheimer Bürger kann man das anders werten. Es ist doch kein Wagnis, wenn man sich der Mehrheit als fleißiger Koalitionspartner zu Verfügung stellt. Was soll da passieren? Die Posten werden in den Koalitionsverhandlungen aufgeteilt, die Zusagen werden vorab in dem Koalitionspapier festgeschrieben und der Zug verlässt den Bahnhof. Der nächste Halt ist in 2021 – wer dann weiterfahren kann, wird sich zeigen.

Man versichert sich, dass nach außen zu den jeweiligen Wählern hin natürlich unterschiedliche Gepflogenheiten und Themeninterpretationen gezeigt und gesprochen werden – und damit ist alles gut. Das Ganze wird dann, wie in dem Artikel zu lesen, als Vorteil für Bensheim verkauft.

Nur Marginalien

Ohne prophetische Eignung zu besitzen, kann man getrost davon ausgehen, dass Bensheim auch ohne die BfB so aussehen würde, wie es sich derzeit darstellt. Marginalien sollten als solche auch bewertet werden. Der Status dieser Stadt wird allein von der CDU geprägt, natürlich aufgrund einer seit Jahrzehnten mangelhaften Ausstattung der Opposition durch die Wähler.

Verantwortung: Ein von politisch aktiven Menschen gern verwendeter Begriff! Meist ist es im Zusammenhang von politischem Handeln eine Worthülse geworden. Welche Konsequenzen ereilen denn gewählte Vertreter? Im ungünstigsten Fall werden sie nicht mehr aufgestellt oder nicht mehr gewählt. Was soll daran schlimm sein? Solange man einen Beruf hat oder sogar in den Staatsdienst oder seine Kanzlei zurückkehren kann, sind das sehr abgemilderte Konsequenzen.

Wer trägt denn etwa für die Ausgabenseite in Bensheim eine echte persönliche Verantwortung? Mit der Grundsteuer B, den Straßenbeiträgen und anderen Möglichkeiten lassen sich alle Fehlentscheidungen kompensieren und eine schwarze Null konstruieren. Aktuell werden sehr weitreichende Entscheidungen in Bensheim von den „Verantwortlichen“ beschlossen – und da ist die BfB freiwillig Teil der Entscheider.

Karl Kraft

Bensheim

